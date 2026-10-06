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Царьград

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Юрист Толмачёв предложил покупателям жилья рассмотреть переуступку

Юрист Толмачёв предложил покупателям жилья рассмотреть переуступку

Александр Толмачёв, заместитель председателя Союза юристов Москвы, рекомендовал при проблемах со сдачей новостройки рассмотреть переуступку или вторичный рынок.

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