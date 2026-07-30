БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как провинциальный украинский политик стал проводником Запада и потенциальным соперником Зеленского

Как провинциальный украинский политик стал проводником Запада и потенциальным соперником Зеленского

Фото: Блокнот Почему на Украине начался «картонный майдан» и к чему он приведет. Проходящий уже неделю на Украине «картонный майдан» в связи с отставкой министра обороны Михаила Федорова, на котором протестующие – по преимуществу молодежь – требуют отмены решения президента Зеленского, и, в свою очередь, настаивали на уходе главкома Сырского, весьма показателен.

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