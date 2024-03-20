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Русский Днепропетровск

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В Староконстантинове «Герани» уничтожили польских спецов по установке Storm Shadow на Су-24М

Александр Ситников 19 марта 2024 г., 17:03   Наша разведка вышла на самый высокий уровень получения секретной информации о натовском участии в конфликте ….

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