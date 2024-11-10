МЧС предупредило гостей и жителей Петербурга об утреннем тумане в понедельник

В понедельник, 11 ноября в Санкт-Петербурге ожидается сильный туман и ухудшение видимости. В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели просят пешеходов и водителей быть предельно осторожными.
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