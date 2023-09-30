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Советские вклады, «китайская мембрана» и курс валют: последние новости финансов на 30 сентября

Советские вклады, «китайская мембрана» и курс валют: последние новости финансов на 30 сентября

Советские вклады, «китайская мембрана» и курс валют: последние новости финансов на 30 сентября Евгения КомароваУстановленный Банком России курс валют на 30 сентября 2023 года показывает заметное ослабление рубля в основных парах.

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