Большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: анонс и ожидания Ольга ВайленкоВ Кремле анонсировали важное политическое событие – в декабре 2024 года состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая, как и в прошлом году, будет совмещена с элементами прямой линии.