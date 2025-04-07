Разлив мазута в Керченском проливе: полная хронология катастрофы

15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошел один из крупнейших в истории России разливов нефтепродуктов: два старых танкера «Волгонефть» потерпели крушение во время шторма, вылив в море несколько тысяч тонн мазута.
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