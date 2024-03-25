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Рогов: При ударе по Одессе поражены место дислокации СБУ и склад боеприпасов

Рогов: При ударе по Одессе поражены место дислокации СБУ и склад боеприпасов

Политический и общественный деятель Владимир Рогов поделился сведениями о том, что в ходе проводившейся при помощи ракет точечной атаки, целью которой стал областной центр Одесской области, войскам РФ удалось поразить складские помещения со снарядами ВС киевского режима и те здания, где находились сотрудники СБУ.

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