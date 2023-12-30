Куда пойти взрослым и детям сегодня и в дни новогодних каникул: большая афиша Астрахани

До Нового года осталось всего ничего. Если у вас все уже готово к встрече, или просто хочется устроить передышку от суеты и беготни по магазинам – мы подготовили для вас подробную афишу культурных мероприятий.
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