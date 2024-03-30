Представлен симупятор Pagani Huayra R

Производитель гиперкаров показал свой новый фирменный симулятор Pagani Huayra R. Симулятор с карбоновым покрытием оснащен панорамным изогнутым дисплеем, высокопроизводительным игровым компьютером и компонентами от настоящего Pagani Huayra R.
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