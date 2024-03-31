5 главных модных советов по созданию оранжевого образа

Кажется, оранжевый в этом году — это новый черный! Стилисты привлекают внимание к этому цвету, прогнозируя, что насыщенные оранжевые оттенки, включая жженую сиену и терракотовую ржавчину, станут предпочтительными цветами на 2024 год.