5 главных модных советов по созданию оранжевого образа

Кажется, оранжевый в этом году — это новый черный! Стилисты привлекают внимание к этому цвету, прогнозируя, что насыщенные оранжевые оттенки, включая жженую сиену и терракотовую ржавчину, станут предпочтительными цветами на 2024 год.
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