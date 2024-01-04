Лавров исполнил желания трех детей в рамках акции «Елка желаний

В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил новогодние пожелания троих детей: Анастасии из Луганска, Арсения из Московской области и 14-летней жительницы Приамурья Ксении, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии