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Лавров исполнил желания трех детей в рамках акции «Елка желаний

Лавров исполнил желания трех детей в рамках акции «Елка желаний

В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил новогодние пожелания троих детей: Анастасии из Луганска, Арсения из Московской области и 14-летней жительницы Приамурья Ксении, передает РИА Новости.

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