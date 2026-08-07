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Новости Брянска

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На конгрессе в Китае впервые представили российский опыт применения препарата Седжаро

На конгрессе в Китае впервые представили российский опыт применения препарата Седжаро

На Втором международном конгрессе Общества по борьбе с ожирением, прошедшем в Китае, российские специалисты впервые представили международной аудитории клинический опыт применения препарата Седжаро совместно с бариатрическими операциями.

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