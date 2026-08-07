На конгрессе в Китае впервые представили российский опыт применения препарата Седжаро

На Втором международном конгрессе Общества по борьбе с ожирением, прошедшем в Китае, российские специалисты впервые представили международной аудитории клинический опыт применения препарата Седжаро совместно с бариатрическими операциями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии