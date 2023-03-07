Интеграция идёт полным ходом: в ДНР до конца года реорганизуют ОСМД в ТСЖ

В Донецкой Народной Республике до конца года реорганизуют ОСМД в ТСЖ To. Об этом «Русской Весне» рассказали в отделе по связям с общественностью и организационно-протокольной работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.