Русская весна

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Интеграция идёт полным ходом: в ДНР до конца года реорганизуют ОСМД в ТСЖ

Интеграция идёт полным ходом: в ДНР до конца года реорганизуют ОСМД в ТСЖ

В Донецкой Народной Республике до конца года реорганизуют ОСМД в ТСЖ To. Об этом «Русской Весне» рассказали в отделе по связям с общественностью и организационно-протокольной работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

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