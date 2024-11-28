Девальвация рубля благоприятно отражается на "префах" "Сургутнефтегаза"

Рынок остаётся очень тонким и волатильным. Индекс Мосбиржи в первой половине среды снизился на 1,5%, но затем развернулся и восстановился на 2,7% от внутридневных минимумов, показав рост по итогам дня на 1,13%.
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