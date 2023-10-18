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Сенатор Пушков считает, что Байдена не ждет ничего хорошего в Израиле

Сенатор Пушков считает, что Байдена не ждет ничего хорошего в Израиле

Президенту США Джо Байдену предстоит, скорее всего, самый трудный визит за все время руководства государством, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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