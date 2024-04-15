Режиссер Star Wars Outlaws объяснил цели и мотивации каждой фракции С помощью Star Wars O...

Режиссер Star Wars Outlaws объяснил цели и мотивации каждой фракцииС помощью Star Wars Outlaws разработчик Massive Entertainment стремится воплотить в жизнь идеальную фантазию о преступниках из “Звездных войн”, что, конечно же, означает, что главная гериня Кей Весс (и ее очаровательный компаньон Никс) будут пересекаться… источник.
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