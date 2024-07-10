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Царьград

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Пожар на нефтебазе в Калаче-на-Дону потушили после атаки украинских беспилотников

Пожар на нефтебазе в Калаче-на-Дону потушили после атаки украинских беспилотников

Пожарные почти сутки пытались ликвидировать возгорание на нефтебазе.Пожарные потушили большое возгорание на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.

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