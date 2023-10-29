Boeing разрабатывает новую модификацию управляемой авиабомбы JDAM

Проектный облик ракеты Boeing PJDAM в полетной конфигурации Американское семейство управляемых авиационных бомб JDAM (Joint Direct Attack Munition) включает целый ряд изделий с разными характеристиками и возможностями.
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