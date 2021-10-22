Лавров, Эрдоган и монолит НАТО

Еще раз здравствуйте, сейчас начнем нагнетать. Надеюсь, все уже знают о разрыве России с НАТО в ответ на высылку наших дипломатов? Москва полностью отзывает свое представительство в штаб-квартире альянса в Брюсселе и высылает все структуры НАТО со своей территории - и тут возникает закономерный вопрос: а почему Сергей Викторович так возбудился по этому поводу? Мало того, буквально сегодня Мария Захарова язвительно сообщила, что содержательной части в речах генсека НАТО Столтенберга не зафиксировано - судя по всему, Москва намеренно пошла на серьезное отношение обострений.