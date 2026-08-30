В Крыму с начала года провели более миллиона ветеринарных исследований и вакцинаций

В республике с начала года провели более одного миллиона диагностических исследований и профилактических вакцинаций у домашних и сельскохозяйственных животных.
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