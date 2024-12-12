Банки ограничили сроки кредитов и удлинили ипотеку на шесть лет

РБК: банки ограничили сроки кредитов наличными и удлинили ипотеку на шесть лет На фоне высоких ставок российские банки активнее оперировать сроками выдаваемых физическим лицам кредитов, следует из данных «Скоринг Бюро», передает РБК.
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