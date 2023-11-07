Дорожный знак закрепили на улице Космодемьянских

Специалисты провели работы по восстановлению упавшего знака «Пешеходный переход» у дома 22 на улице Зои и Александра Космодемьянских, сообщили сегодня в Центре организации дорожного движения — 6 ноября наши сотрудники выехали по месту заявки.
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