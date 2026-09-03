Автомобиль Toyota Camry 2014 года в Макеевке - 1 650 000 руб

Продам Toyota Camry, 2014 года. Пробег - 245 000 км. Двигатель и коробка работают без нареканий, подвеска в норме - на серьёзные вложения не рассчитывайте.
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