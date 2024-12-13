Где отметить новогодние каникулы-2025

Новый год «по-Конаковски» Конаково Ривер Клаб — это место, где всегда царит атмосфера дружественного тепла и семейного уюта! Приглашаем Вас окунуться в настоящую зимнюю сказку, где мы продумали каждую мелочь для новогоднего настроения и времяпровождения!Обещаем — это будут лучшие каникулы! В ПРОГРАММЕ: зимние забавы: тюбинги, санки, ледянки, лыжи, снегокаты фестиваль снеговиков и запуск воздушных змеев традиционное хоккейное дерби и ретро каток зимнее сафари на технике AODES: квадроциклы, багги, снегоходы катания на собачьих и оленьих упряжках художественная арт-терапия от конаковских мастеров новогодние мастер-классы: имбирные пряники, елочные украшения, новогодние свечи, письмо Деду Морозу, вкусный букет марафон новогодних фильмов и мультиков йога для души и тела, гвоздестояние, зарядка детская елка с подарками, спектакли, цирк караоке-батл или DJ-set каждый день шоу живых пародий вечерние развлекательные программы выступление хедлайнеров Специальные предложения Скидка 25% на новогодние каникулы с 3 по 8 января 2025 года.