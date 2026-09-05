Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Поджог рейхстага "на минималках": Германия двигается по сценарию 1933 года

Поджог рейхстага "на минималках": Германия двигается по сценарию 1933 года

    Вероломно, без объявления войны, Россия атаковала Германию сразу по нескольким направлениям.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Одиссей
Одиссей

Кто знаком с историей МЕЖ-военной Германии, помнит "пивной путч". 
Дело было в 1923м. 
Бавария, пользуясь своим особым положением в структуре Германии, а также бедственным положением всей экономики Германии после ПМВ, задумали выход из состава Германии, благо объединились-то они лет за 50 до этого. 
Но это не входило в планы Шикльгрубера. И потому он со своей шайкой-лейкой организовал в Мюнхене беспорядки. Центр (Берлин) не мог на это не отреагировать и ввел в Баварии чрезвычайное положение с ограничением демократических свобод, т.е., естественно, запрет действия местного парламента и любых/всяческих митингов, демонстраций и голосований. Т.о., Бавария из состава Германии таки не вышла. 
И вот сейчас ситуация практически идентичная. Остается только дождаться запрета выборов или отмены их результатов.
Ничто не ново под луной.