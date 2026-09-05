Поджог рейхстага "на минималках": Германия двигается по сценарию 1933 года

Вероломно, без объявления войны, Россия атаковала Германию сразу по нескольким направлениям.
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Точно...элементарная двухходовка...с использованием козла-провокатора...азбука!!
Кто знаком с историей МЕЖ-военной Германии, помнит "пивной путч".
Дело было в 1923м.
Бавария, пользуясь своим особым положением в структуре Германии, а также бедственным положением всей экономики Германии после ПМВ, задумали выход из состава Германии, благо объединились-то они лет за 50 до этого.
Но это не входило в планы Шикльгрубера. И потому он со своей шайкой-лейкой организовал в Мюнхене беспорядки. Центр (Берлин) не мог на это не отреагировать и ввел в Баварии чрезвычайное положение с ограничением демократических свобод, т.е., естественно, запрет действия местного парламента и любых/всяческих митингов, демонстраций и голосований. Т.о., Бавария из состава Германии таки не вышла.
И вот сейчас ситуация практически идентичная. Остается только дождаться запрета выборов или отмены их результатов.
Ничто не ново под луной.
За 93 года последователи нацистов так ничего нового и не придумали. Действуют по старым нацистским лекалам.
Пора уже как всегда к ногтю.
В этот раз будет жёстче, чем в 1945, от германии не останется не чего,только заражённая местность
Кому-то жить надоело. Уже подготовили револьверы и цианид или как? Только хижины в теплых краях прикупили?