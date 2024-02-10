Анисимов: нам удастся убедить зарубежные страны в правильных шагах России

РИАМО - 10 фев. Руководитель регионального штаба ООД «Бессмертный полк России» в Московской области, Валерий Анисимов прокомментировал корреспонденту РИАМО интервью президента Российской Федерации Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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