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Самсонов отразил 20 бросков «Баффало» из 23 и выиграл серию буллитов. Это его 19-я победа в сезоне

Илья Самсонов отразил 20 бросков из 23 в матче с «Баффало» и выиграл серию буллитов. «Вашингтон» одолел «Сэйбрс» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

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