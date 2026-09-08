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Газета «Культура»

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Концепцию развития театра обсудили на всероссийском форуме в Красноярске

Концепцию развития театра обсудили на всероссийском форуме в Красноярске

В Красноярске завершился Всероссийский театральный форум Союза театральных деятелей России. Мероприятие стало заключительным этапом масштабной работы над Концепцией развития театра в стране до 2035 года.

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