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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игнатов о спаде «Спартака»: «Может, где‑то фарта не хватает. Но фарт тоже нужно заслужить, поэтому надо работать»

Игнатов о спаде «Спартака»: «Может, где‑то фарта не хватает. Но фарт тоже нужно заслужить, поэтому надо работать»

Полузащитник красно-белых высказался после матча Мир РПЛ с «Динамо» (0:2). Безвыигрышная серия «Спартака» в турнире продлилась до 3 матчей.

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