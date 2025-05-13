Ученые предупреждают о приближении эпохи глобального похолодания из-за снижения солнечной активности

Совместное исследование российских и британских ученых, опубликованное в журнале Scientific Reports, свидетельствует о приближении периода глобального похолодания, вызванного циклическим снижением солнечной активности.
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