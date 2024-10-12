Российские войска стали более смертоносными и манёвренными с помощью нелегально полученных терминалов Starlink, - Washington Post.
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Российские войска стали более смертоносными и манёвренными с помощью нелегально полученных терминалов Starlink, - Washington Post.
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