Плесень в доме: как не допустить её появления ещё на этапе строительства и ремонта

Когда на стене появляется тёмное пятно, это всегда выглядит как неожиданность. Но если разобраться, плесень почти никогда не приходит без предупреждения.
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