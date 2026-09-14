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Изменение цен на билет Диснейленд. 50 лет назад цена была в 50 раз ниже

Изменение цен на билет Диснейленд. 50 лет назад цена была в 50 раз ниже

В сентябре 2026 года гость Диснейленда в США запостил фото билета с ценой — и сравнил его со стоимостью входа в тот же парк в 1971 году.

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