Изменение цен на билет Диснейленд. 50 лет назад цена была в 50 раз ниже

В сентябре 2026 года гость Диснейленда в США запостил фото билета с ценой — и сравнил его со стоимостью входа в тот же парк в 1971 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Устройство дома п...
- Устройство дома п...
- Китайцы посчитали...
Я в 1996 весь день бродил по Диснейленду в Анахайме - за 35 баксов...