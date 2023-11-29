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Ученые рассказали, как часто мужчинам можно мыть волосы, чтобы они не выпали раньше времени

Ученые рассказали, как часто мужчинам можно мыть волосы, чтобы они не выпали раньше времени

Большинство мужчин моют волосы каждый день или, по крайней мере, несколько раз в неделю. 70% используют шампунь постоянно — но потом многие на слишком ранее выпадение волос.

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Комментарии
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Иванов
Глупости. Я давно на пенсии. Волосы мою каждый день шампунью. Даже нет намека на лысину. Густые и крепкие.
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18 час.
Г
Геннадий
...вот Фома не верующий... сказано же - вредит, значит вредит!! а то, густые, крепкие - да не верю! кому я должен верить - учёным или Вам?! /а какой шампунь используете? если не секрет/
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17 час.
Дмитрий Гурин
Обожаю дебильные статьи не о чем. Про генетическую расположенность не только к родовым болячкам видимо никто не слышал. У меня с волосами все в порядке к 50 годам даже не поседели а вот с зубами верхней челюсти беда как и у деда с отцом была, так сейчас и у брата поперли крошиться и кариес здесь совершенно не причем, тетка глав. врач стоматологической клиники, так что есть спецы которые не набоянят.
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6 час.

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