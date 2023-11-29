Ученые рассказали, как часто мужчинам можно мыть волосы, чтобы они не выпали раньше времени

...вот Фома не верующий... сказано же - вредит, значит вредит!! а то, густые, крепкие - да не верю! кому я должен верить - учёным или Вам?! /а какой шампунь используете? если не секрет/

Дмитрий Гурин

Обожаю дебильные статьи не о чем. Про генетическую расположенность не только к родовым болячкам видимо никто не слышал. У меня с волосами все в порядке к 50 годам даже не поседели а вот с зубами верхней челюсти беда как и у деда с отцом была, так сейчас и у брата поперли крошиться и кариес здесь совершенно не причем, тетка глав. врач стоматологической клиники, так что есть спецы которые не набоянят.