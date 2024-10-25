В Ростовской области полицейские поблагодарили сотрудников банка за взаимодействие

В Ростове-на-Дону сотрудники отдела полиции № 7 городского Управления МВД России выразили свою искреннюю благодарность руководству и сотрудникам банков, расположенных в Пролетарском районе города, за их неоценимый вклад в совместную работу по предотвращению преступлений против граждан.