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96% респондентов поддержали предложение о лишении свободы коллекторов за угрозы и насилие

96% респондентов поддержали предложение о лишении свободы коллекторов за угрозы и насилие

Подавляющее большинство респондентов поддержали введение уголовной ответственности для коллекторов за насилие и угрозы.

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