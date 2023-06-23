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  • 6324362 Елен
    а, вы возите на типо выставки музейные экспонаты,все отнимут,как и капиталы из РФ)долбануть калибром по гааге))😡 Антиправовое р...
  • лина каюмова (Хорошая)
    Учить надо было раньше,опоздали на 33 года.🧑‍💻 В России не...
  • Татьяна Шаблий
    Присоединяюсь ,Пригожин ,один из героев нашего времени . Здоровья, удачи,с Победой.Поздравляю с днем...

Крым 24

Крым 24

👆Прошлись по продуктовому магазину в Геническе 🥒 Прилавки забиты продуктами, дефицита нет. Всё российского производства, в том числе, крымского 👍 🔸килограмм огурцов — 160 рублей 🔸помидоры — 150 рублей 🔸килограмм картошки — 40 рублей 🔸литр кефира — 120 рублей 🔸вода — 22 рубля 🔸газировка — 42 рубля 🔸шоколад — 120 рублей 🔸пачка пельменей — 250 рублей 🔸пачка майонеза — в среднем 100 рублей 🔸овсяная каша — 190 рублей 🔸сливочное масло — 170 рублей 🔸булка хлеба — 35 рублей ❗️❗️❗️❗️❗️❗️ Крым 24 | @tvcrimea24.

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