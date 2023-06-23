👆Прошлись по продуктовому магазину в Геническе 🥒 Прилавки забиты продуктами, дефицита нет. Всё российского производства, в том числе, крымского 👍 🔸килограмм огурцов — 160 рублей 🔸помидоры — 150 рублей 🔸килограмм картошки — 40 рублей 🔸литр кефира — 120 рублей 🔸вода — 22 рубля 🔸газировка — 42 рубля 🔸шоколад — 120 рублей 🔸пачка пельменей — 250 рублей 🔸пачка майонеза — в среднем 100 рублей 🔸овсяная каша — 190 рублей 🔸сливочное масло — 170 рублей 🔸булка хлеба — 35 рублей ❗️❗️❗️❗️❗️❗️ Крым 24 | @tvcrimea24.