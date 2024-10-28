Дерматолог Алина Овчинникова рассказывает о наследии древних цивилизаций в области косметологии

Дерматолог-косметолог, трихолог, кандидат медицинских наук и автор монографий по дерматологии, выпускница Тверской медицинской академии, ученица Королевского госпиталя имени королевы Марии в Лондоне, слушательница курсов в одной из лучших клиник в Сеуле Алина Овчинникова рассказала о косметологии прошлого.