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Дерматолог Алина Овчинникова рассказывает о наследии древних цивилизаций в области косметологии

Дерматолог Алина Овчинникова рассказывает о наследии древних цивилизаций в области косметологии

Дерматолог-косметолог, трихолог, кандидат медицинских наук и автор монографий по дерматологии, выпускница Тверской медицинской академии, ученица Королевского госпиталя имени королевы Марии в Лондоне, слушательница курсов в одной из лучших клиник в Сеуле Алина Овчинникова рассказала о косметологии прошлого.

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