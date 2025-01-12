Врач Неврюзина: частая головная боль у ребенка говорит о патологии

Головная боль у ребенка может говорить о различных заболеваниях. Всего известно более 300 видов этого недуга и многие из них сигнализируют о патологиях, сообщила детский невролог высшей категории «СМ-Клиника» для детей Галина Неврюзина.
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