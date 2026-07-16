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The Eurasia Daily news agency

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The TV presenter's husband advised her to travel to Mother Russia at the SPIEF, but left ₽5 million in the EU.

The TV presenter's husband advised her to travel to Mother Russia at the SPIEF, but left ₽5 million in the EU.

At the St. Petersburg International Economic Forum, the husband of TV presenter Ksenia Borodina, businessman Nikolai Serdyukov, loudly declared the importance of traveling around "Mother Russia" and supporting domestic tourism.

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