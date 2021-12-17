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В Петербург пришло похолодание. Какой будет погода в конце рабочей недели?

В Петербург пришло похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. «Сегодня синоптическую ситуацию продолжит формировать циклонический вихрь.

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