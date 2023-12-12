Театр абсурда
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Театр абсурда

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Британские шпионы все выложили. Зимнему наступлению России быть!

Британские шпионы все выложили. Зимнему наступлению России быть!

Брифинг британской разведки от 10 декабря: "В ночь с 7 на 8 декабря ВКС России нанесли мощную серию ударов по Киеву и всей центральной части страны.

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Комментарии
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Кот Рыжый
ХОРОШИЕ НОВОСТИ. Укробандеровцы! Скачите к западной границе!
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5 час.
Виталий Чуваев
Исходя из заявленных президентом России, В.В.Путиным Главных Задач СВО, &quot;Демилитаризация&quot; и &quot;Денацификация&quot; Украины, следует ПОЛНОЕ освобождение этой территории от украинских нацистов.  Не логично было бы предполагать, что Путин имел в виду ЧАСТИЧНУЮ зачистку... Поэтому логично предположить, что российские войска остановятся лишь на восточных границах ЕС. Т.е. на границах Польши, Венгрии, Молдавии, Румынии...  Оставлять какую-то часть территории &quot;незалежной&quot; с последующим неизбежным возрождением на ней нацизма, было бы крайне неразумно.  Поэтому, наиболее умные украинцы убегут из этой, пока ещё страны, в любом доступном направлении.
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2 час.

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