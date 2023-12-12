Британские шпионы все выложили. Зимнему наступлению России быть!

Виталий Чуваев

Исходя из заявленных президентом России, В.В.Путиным Главных Задач СВО, "Демилитаризация" и "Денацификация" Украины, следует ПОЛНОЕ освобождение этой территории от украинских нацистов. Не логично было бы предполагать, что Путин имел в виду ЧАСТИЧНУЮ зачистку... Поэтому логично предположить, что российские войска остановятся лишь на восточных границах ЕС. Т.е. на границах Польши, Венгрии, Молдавии, Румынии... Оставлять какую-то часть территории "незалежной" с последующим неизбежным возрождением на ней нацизма, было бы крайне неразумно. Поэтому, наиболее умные украинцы убегут из этой, пока ещё страны, в любом доступном направлении.