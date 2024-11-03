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Мендес – о желании Топурии досрочно победить Махачева: «Пусть одолеет всех в Дагестане, тогда и поговорим»

«Стать первым бойцом, засабмитившим Ислама – это очень-очень серьезная цель. Посмотрим, что будет. Не знаю, я слышал, что он готов побить любого.

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