Путин: «нацики» имеют большое влияние на Украине еще с распада СССР

Националисты имеют очень большое влияние на Украине еще с распада Советского Союза. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе разговора с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске 27 марта.
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