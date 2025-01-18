«Грапарак»: премьера Армении Пашиняна не пригласили на инаугурацию Трампа

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна не пригласили на инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, несмотря на то, что Ереван и Вашингтон некоторое время назад подписали хартию о стратегическом партнерстве.
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