Результаты: Результаты женского велокросса HG Cross Dendermonde — Mosselcross-2026

@import url(«/css-flag/flag-icon.min.css»); В велогонке в Дендермонде победу одержала Люсинда Бранд из Нидерландов, представляющая команду Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions, с результатом 47 минут и 3 секунды.
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