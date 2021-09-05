Вайнштейн обвинил Анджелину Джоли во лжи после слов о домогательствах

globallookpress Известный американский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий наказание за сексуальное насилие, назвал заявления актрисы Анджелины Джоли, которая была одной из обвинивших его в домогательствах, не соответствующими действительности.
globallookpress Известный американский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий наказание за сексуальное насилие, назвал заявления актрисы Анджелины Джоли, которая была одной из обвинивших его в домогательствах, не соответствующими действительности.
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