"Диктатура Зеленского": как конфликт изменил Украину до неузнаваемости

Протесты в Киеве — лишь симптом более глубокого кризиса власти, пишет колумнист BZ. Автор статьи анализирует, почему ослабление парламента в условиях конфликта, контроль над СМИ и санкционная политика ставят под вопрос будущее демократии на Украине.