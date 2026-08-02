"Диктатура Зеленского": как конфликт изменил Украину до неузнаваемости

Протесты в Киеве — лишь симптом более глубокого кризиса власти, пишет колумнист BZ. Автор статьи анализирует, почему ослабление парламента в условиях конфликта, контроль над СМИ и санкционная политика ставят под вопрос будущее демократии на Украине.
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