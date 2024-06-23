«Предсказание» в Театре Российской армии

В Театре Российской армии — премьера спектакля «Предсказание» по мотивам произведений А. С. Пушкина. Режиссер постановки Мария Шмаевич соединила в сценической композиции историю о предсказании гадалки Киргхофф Пушкину (ее роль исполнит Народная артистка СССР Людмила Чурсина) с письмами его современников, сцену дуэли из «Евгения Онегина», финальную сцену явления Каменного гостя из «Дон Жуана» и фрагменты из «Египетских ночей».